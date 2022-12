சென்னையில் பகீர்.. பெண்களை அழைத்து வந்து "அது" பண்ணலாம்! ஓட்டல் டிஜிட்டல் திரையில் பகிரங்க அறிவிப்பு

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: சென்னை சின்னமலையில் ஒரு தனியார் தங்கும் விடுதியில் ஆபாசமான வகையில் விளம்பரம் செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பான புகைப்படங்களை டிவிட்டரில் பகிர்ந்துள்ள பயனாளர் ஒருவர் காவல்துறையினரை டேக் செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.

ஓட்டல்கள், மேன்ஷன்கள் ஒரு காலத்தில் சட்டவிரோதமாக நடவடிக்கைகளின் கூடாரமாக இருந்தது. இந்நிலையில் காலப்போக்கில் காவல்துறையின் கெடுபிடிகளையடுத்து இந்த சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் ஓரளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டன. இதற்கிடையில் தனியார் தங்கும் விடுதிகள் தற்போது காளான்களை போல முளைக்கத் தொடங்கிவிட்டன.

முன்னர் இருந்த மேன்ஷன்களுக்கு யாராவது தங்க வேண்டுமெனில் நேரில் சென்று ஏன், எதற்கு என்கிற முழு விவரத்தை கூறினால்தான் ரூம்கள் வாடகைக்கு கிடைக்கும். ஆனால் தற்போது இன்நெட் உதவியுடன் வேறு ஒரு இடத்திலிருந்தே இவ்வாறு ரூம் புக் செய்துகொள்ளலாம் என்கிற ஆப்ஷன்கள் வந்த பிறகு, ரூம்பகளில் தங்குவதற்கு எந்த காரணமும் கூற வேண்டியதில்லை என்கிற நிலை உருவானது.

English summary

The incident of obscene advertisement in a private hostel in Chinnamalai, Chennai has caused great shock. A user who shared the related photos on Twitter tagged the police and urged them to take appropriate action.