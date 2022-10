ஆம்னி பேருந்து கட்டணக்கொள்ளை..நடவடிக்கை என்ன? அமைச்சர் சிவசங்கர் சொன்னது இதுதான்!

Chennai

சென்னை: ஆம்னி பேருந்துகளில் அதிக கட்டணம் வசூலித்தால் கடும் நடவடிக்கை பாயும் என அமைச்சர் சிவசங்கர் கூறியுள்ளார். இணையதளம் மூலமாக கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்ட பயணியிடம் மீண்டும் டிக்கெட் கட்டணத்தை தாண்டி, மீதம் கட்டணத்தை திரும்ப கொடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் அமைச்சர் சிவசங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் தீபாவளி, பொங்கல் போன்ற பண்டிகை நாட்களில், சென்னை, காஞ்சிபுரம், பெங்களூரு, ஆந்திரா, போன்ற வெளிமாவட்டங்கள், வெளிமாநிலங்களில் பணிபுரிபவர்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்று பண்டிகை கொண்டாடுவது வழக்கம். இந்த ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகை வரும் 24ம்தேதி நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட உள்ளது. வழக்கம்போல தமிழகத்தில் இருந்து வெளிமாநிலங்கள், பிற மாவட்டங்களில் பணிபுரிபவர்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்று தீபாவளி கொண்டாடுவார்கள்.

தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு இன்று முதல் தமிழகம் முழுவதும் சிறப்பு பேருந்து சேவைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. நேற்று முதல் தொடங்கி மூன்று நாட்களுக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. 5 இடங்களில் பேருந்து நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. சென்னை கோயம்பேடு புரட்சி தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் பேருந்து நிலையத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சிவசங்கர்.

TamilNadu transport Minister Sivasankar has said that strict action will be taken if omni buses are charged higher fares. Minister Sivashankar has also said that steps will be taken to refund the remaining fare to the passengers who have been charged additional fares through the website.