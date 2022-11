அரசியலமைப்புச் சட்டத்திற்கு உட்பட்டே ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை சட்டம்! அமைச்சர் ரகுபதி புது விளக்கம்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: அரசியலமைப்புச் சட்டத்திற்கு உட்பட்டே ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை சட்ட முன்வடிவு கொண்டு வரப்பட்டதாக சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

விளையாட்டுகள் முழுமையாக தடை செய்யப்படவில்லை என்றும் Game of Chance and Skill என்று வித்தியாசப்படுத்தி, ஆன்லைன் சூதாட்டங்கள் மட்டுமே தடை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறியிருக்கிறார்.

இது தொடர்பாக சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி அளித்துள்ள விளக்கத்தின் விவரம் வருமாறு;

