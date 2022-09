திடீர் மீட்டிங்.. பேப்பர் ஃபைனல்.. ‘புது ரூட்’ ஜெட் வேகத்தில் பறக்கும் ஓபிஸ் - குறுக்க வந்துறாதீங்க!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், கட்சி நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளார். செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி இரவு சென்னையில் கொளத்தூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி வீட்டில் ஓபிஎஸ் முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.

ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்களான முக்கிய புள்ளிகள் பங்கேற்ற இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கட்சியில் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது பற்றி தீவிரமாக ஆலோசித்து சில முக்கிய முடிவுகளை எடுத்துள்ளனர்.

அதன்படி, தலைமைக் கழக நிர்வாகிகளையும், புதிதாக மாவட்ட செயலாளர்களையும் நியமித்துள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம். 21 பேரை புதிதாக முக்கிய பதவிகளில் அமர்த்தியுள்ளார் ஓபிஎஸ்.

எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று மதுரையில் இறங்கும் நிலையில், சென்னையில் இருந்தபடி தனது ஆட்டத்தைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

English summary

O Panneerselvam seriously discussed with his supporters about the next course of action in the party and took some important decisions. Accordingly, OPS has appointed administrators and new district secretaries.