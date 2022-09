பின்னடைவா? அன்னைக்கு அதிகாலை 4 மணிக்கு வந்ததை மறந்துட்டீங்களா? கடைசில நாங்கதான் - ஓபிஎஸ் டீம் பரபர!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பொதுக்குழு உறுப்பினர்களை வைத்து அதிமுக யார் பக்கம் என சொல்ல முடியாது என்றும், ஒன்றரை கோடி தொண்டர்கள் ஓபிஎஸ் பக்கம் உள்ளனர். இந்தத் தீர்ப்பு ஓபிஎஸ்-க்கு பின்னடைவாக இருக்காது என்றும் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் கொளத்தூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் உயர் நீதிமன்றம் இன்று அளித்துள்ள தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யப்படும் என்றும், ஓபிஎஸ் உடன் ஆலோசனை நடத்திய பிறகு மேல்முறையீடு எப்போது என்பது குறித்து முடிவு எடுக்கப்படும் என கொளத்தூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.

எடப்பாடி பழனிசாமி தொடர்ந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கில் இன்று தீர்ப்பளித்தது சென்னை ஐகோர்ட் இரு நீதிபதிகள் அமர்வு. அதன்படி, தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதைத்தொடர்ந்து ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசினார் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளரான கொளத்தூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி.

திருப்பிப்போட்ட தீர்ப்பு.. ஓபிஎஸ்ஸுக்கு பின்னடைவு.. போச்சே.. மீண்டும் 'அணி மாறும்’ படலம்? என்னாகும்?

'ஓபிஎஸ் நீக்கம் செல்லும்’ - மீண்டும் திரும்பிய ஆகஸ்ட் 17 நிலை.. ஐகோர்ட் தீர்ப்பால் ஓபிஎஸ் டீம் ஷாக்!

English summary

OPS supporter Kolathur Krishnamoorthy said that the Edappadi Palanisamy side cannot be said to be favorable based on this judgement.