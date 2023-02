தமிழ் மகன் உசேன் அனுப்பிய படிவம்.. கே.எஸ்.தென்னரசுவை வேட்பாளராக ஏற்பாரா ஓபிஎஸ்? என்ன செய்வார்?

எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு வேட்பாளரை ஓபிஎஸ் ஆதரிப்பாரா எதிர்ப்பாரா

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு தேர்வு செய்த வேட்பாளர் தென்னரசுவை ஓபிஎஸ் ஆதரிப்பாரா இல்லை எதிர்ப்பாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

இரட்டை இலை சின்னம் தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி இடையீட்டு மனுவை உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனு மீது உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் தினேஷ் மகேஸ்வரி மற்றும் ரிஷிகேஷ் ராய் ஆகியோர் விசாரணை நடத்தினர். அதில் இரட்டை இலை சின்னம் தொடர்பான விளக்கத்தை தேர்தல் ஆணையம் பதில் அளிக்க வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டது.

இந்த வழக்கு கடந்த வெள்ளிக்கிழமை மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது தேர்தல் ஆணையம் பதில் அளிக்கையில் எடப்பாடி பழனிசாமியை இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக அங்கீகரிக்கவில்லை என்றும் இரட்டை இலை சின்னம் முடக்கப்படவில்லை என்றும் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்திருந்தது.

அதிமுகவுக்கு இரட்டை இலை சின்னம் கிடைக்கணும்.. ஏன்னா? அமைச்சரிடம் முதல்வர் ஸ்டாலின் சொன்ன வார்த்தை!

English summary

What will OPS decide to sign in the form which was sent by Tamil Magan Ussain to declare Thennarasu as Erode east candidate.