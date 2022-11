பயணிகளிடம் ஒழுங்கீனம்.. ஒழுங்கா நடக்கனும்! அரசு பேருந்து நடத்துநர், ஓட்டுநர்களுக்கு பறந்த உத்தரவு

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: மாநகர அரசு பேருந்து ஓட்டுநர்கள் மற்று நடத்துனர்கள் பயணிகளிடம் கனிவாக நடந்துகொள்ள வேண்டும் என்றும், நிர்ணயிக்கப்பட்ட நிறுத்தங்களில் பயணிகளை ஏற்றி, இறக்கி செல்ல வேண்டும் எனவும் அரசு பேருந்து ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நடத்துநர்களுக்கு சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் அறிவுறுத்தி உள்ளது.

தமிழ்நாடு முழுவதும் இயக்கப்பட்டு வரும் ஆயிரக்கணக்கான அரசு பேருந்துகளில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் தினந்தோறும் பயணித்து வருகிறார்கள்.

தொழிலாளர்கள், சிறு குறு வியாபாரிகள், மாணவ மாணவிகள், பெண்கள், அலுவல் பணியாளர்கள், நோயாளிகள் என பல தரப்பினர் பேருந்துகளில் சென்று வருகின்றனர்.

English summary

The Chennai Municipal Transport Corporation has advised the city government bus drivers and conductors to be kind to the passengers and to pick up and drop passengers at designated stops.