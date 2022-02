“டூ டூ டூ டூ டூ டூ டுட்டு டுட்டு டூ ஐ லவ் யூ டூ” ... தேதி கேட்டா பாட்டாவே பாடலாம்!

Chennai

oi-Jaya Chitra

சென்னை: இன்றைக்கு யாராவது உங்களிடம் என்ன தேதி எனக் கேட்டால்.. "டூ டூ டூ டூ டூ டூ டுட்டு டுட்டு டூ ஐ லவ் யூ டூ "... என்ற பாடலைப் பாடலாம். காரணம் இன்றைய தேதி 22.02.2022.

ஒவ்வொரு நாளுமே சிறப்பான நாள்தான். ஆனால் ஒரு சில நாட்கள் ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால் மேலும் சிறப்பாகி விடுகின்றன. இன்றைய நாளும் அப்படிப்பட்ட ஒன்று தான்.

தினமும் காலண்டரில் தேதியை மறக்காமல் பார்ப்பவர் நீங்கள் என்றால், நாங்கள் சொல்லாமலேயே இன்றைய நாளின் சிறப்பு உங்களுக்குத் தெரிந்திருக்கும். ஆம், இன்று தேதி, மாதம், வருடம் என எல்லாவற்றிலுமே இரண்டு இடம் பெற்றுள்ளது. அதாவது 22.02.2022. இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாவது வருடம், இரண்டாம் மாதம், இருபத்தி இரண்டாவது தேதி.

அதோடு, இந்த வரிசையை அப்படியே மாற்றிப் போட்டாலும் தேதி மாறாது என்பதும் மற்றொரு சிறப்பு.

English summary

As, today 22.02.2022, the numbers are all the same two, people celebrate it as a special day.