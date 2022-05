அரசியலமைப்பு சட்டம் 142யை உச்சநீதிமன்றம் பயன்படுத்தியது ஏன்? பேரறிவாளன் விடுதலையின் பின்னணி விபரம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: உச்சநீதிமன்ற கண்டனத்திற்கு மதிப்பு கொடுத்து தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பதவி விலகினால்தான் பேரறிவாளன் வழக்கின் தீர்ப்பு முழுமை பெறும் என தமிழ் தேசிய விடுதலை இயக்க தலைவர் தியாகு தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி படுகொலை வழக்கில், கொலையாளிகளுக்கு பேட்டரி வாங்கிக் கொடுத்ததாக கூறி 1991 ஆம் ஆண்டு கைதானார் பேரறிவாளன்.

30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறையில் அடைக்கப்பட்ட பேரறிவாளன் கடந்த மாதம் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டார். இவருக்கு சிறப்பு நீதிமன்றம் வழங்கிய தூக்கு தண்டனை கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு ஆயுள் தண்டனையாக குறைக்கப்பட்டது.

பேரறிவாளன் விடுதலை மட்டும் போதாது... ஆளுநர் பதவி விலகனும் - புதிதாக ட்விஸ்ட் வைக்கும் தியாகு

English summary

The Supreme Court today released Perarivalan, who was jailed in the Rajiv Gandhi assassination case. Article 142 of the Constitution has been applied to this judgment. Here is an explanation of why: