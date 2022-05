பல்லக்கு, பசுமாடம், பீப் பிரியாணி- பெரியாரிஸ்டுகளை பற்றி நோ கவலை- ஆன்மீக மோடில் திராவிட மாடல் அரசு

Chennai

சென்னை: ஆதீனங்களின் பல்லக்கு தூக்குதலுக்கு அனுமதி, கோவில் பசுக்களுக்கான கோசாலை எனப்படும் பசுமடம் கட்டுதல், பிரியாணி திருவிழாவில் பீப் எனப்படும் மாட்டிறைச்சிக்கு தடை என தமிழகத்தில் திராவிட மாடலை முன்வைத்து ஆளுகிற திமுக அரசு பெரியாரிஸ்டுகளை பற்றி கவலைப்படாமல் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது.

"முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் மாடல் தான் திராவிட மாடல். மக்களுக்கான திட்டங்களை அவர்களுக்கு உண்மையில் கொண்டு சேர்ப்பதே திராவிட மாடல். அரசின் திட்டங்கள் அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்பதே இந்த முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலினின் விருப்பமாகும்"

"அரசியல், வளர்ச்சி, நிர்வாகம் ஆகியவற்றின் இடையில் நெருக்கமான, உயிர்ப்புள்ள ஒரு உறவை உருவாக்குவதில் கருணாநிதி யுகம் வெற்றி கண்டது. பிற்காலத்தில் அது போன்ற பல திட்டங்களை உருவாக்குவதற்கு அது அடிப்படையாக அமைந்தது. எல்லா சமூகங்களுக்குமான வளர்ச்சி. எல்லா மாவட்டங்களையும் சமூகத்தின் எல்லா பிரிவினரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி. இது தான் திராவிட மாடல். எல்லோரையும் உள்ளடக்கிய இந்த பாணியில் தமிழ்நாடு வளர வேண்டுமென நினைக்கிறேன்"

"திராவிடச் சிந்தனை இன்று இந்தியா முழுவதும் பரவுவது சிலருக்கு கசப்பாக இருக்கிறது எனவும், 'திராவிட மாடல்' என்று சொல்வது சிலருக்கு எரிச்சலைத் தருகிறது. கருப்பையும் சிவப்பையும் யாராலும் எந்தக் கொம்பனாலும் பிரிக்க முடியாது" - இவை எல்லாம் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடர்ந்து பேசி வருபவை. இதனால் தமிழகத்தில் ஆளும் திமுக அரசு தங்களுடைய அரசு தலையில் தூக்கி வைத்து கொண்டாடி வந்தனர் பெரியாரிஸ்டுகள். ஆனால் இந்த மகிழ்ச்சியும் ஆர்ப்பரிப்பும் பெரியாரிஸ்டுகளுக்கு ஓராண்டுதான் இருந்தது. இப்போது மெல்ல மெல்ல நிலைமை தலைகீழாகிக் கொண்டிருக்கிறது.

