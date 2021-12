'நீட்’ தேர்வில் தோல்வி அடைந்ததால் மாணவி தற்கொலை.. எழுதி வைத்த உருக்கமான கடிதம்.. சோகம்!

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை 'நீட்' தேர்வுக்கு தொடர்ந்து எதிர்த்து தெரிவித்து வருகிறது. நீட் தேர்வுக்கு எதிராக தமிழக சட்டசபையில் தீர்மானமும் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. ஆனால் நீட் தேர்வு தொடர்ந்து நடந்து வரும் நிலையில் நீட் தேர்வு பயம் காரணமாக தமிழகத்தில் உயிரிழப்புகள் தொடர்ந்து வருகிறது.

நீட் தேர்வு பயம் காரணமாக ஏராளமான மாணவிகள் தங்கள் உயிரை இழந்து வருகின்றனர். இந்த வருடம் மட்டும் சில மாணவர்கள் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டனர். இந்த நிலையில் நீட் தேர்வு தமிழத்தில் மேலும் ஒரு உயிரை குடித்துள்ளது.

Plus 2 student commits suicide in Tamil Nadu after failing NEET exam The student said in the letter that I could not live in peace because I could not pass the NEET exam