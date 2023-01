அதிமுக ஒன்றுபட வேண்டும்.. பிரதமர் மோடியின் விருப்பம் இதுதான்.. ஓபிஎஸ் பரபரப்பு பேட்டி

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: ஒன்றரை கோடி தொண்டர்கள் விரும்பாத சூழலை எடப்பாடி பழனிசாமிதான் உருவாக்கினார் என்றும் அதிமுக ஒன்றுபட வேண்டும் என்றுதான் பிரதமர் மோடியும் விரும்புகிறார் என்று முன்னாள் முதல்வர் ஓ பன்னீர் செல்வம் தெரிவித்தார்.

புதிய நீதிக்கட்சித் தலைவர் ஏசி சண்முகத்தை முன்னாள் முதல்வர் ஓ பன்னீர் செல்வம் இன்று சந்தித்தார். இந்த சந்திப்புக்கு பிறகு ஓ பன்னீர் செல்வம் அளித்த பேட்டி வருமாறு:-

English summary

Former Chief Minister O Panneer Selvam said that it was Edappadi Palaniswami who created the environment that one and a half crore volunteers did not want and Prime Minister Modi also wants AIADMK to unite.