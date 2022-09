விரைவில் வன்னியர் இடஒதுக்கீடு.. வாக்குறுதியை நிறைவேற்றாமல் ஓயமாட்டேன்.. ராமதாஸ் பரபர கடிதம்!

Chennai

சென்னை: வன்னியர்களுக்கான 10.5 சதவிகித இடஒதுக்கீட்டை விரைவில் பெறுவோம் என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் எழுதியுள்ள கடிதத்தில், தமிழ்நாட்டில் கல்வியும், வேலைவாய்ப்பும் மறுக்கப்பட்டு, சமுதாய படிநிலையின் அடித்தட்டில் தள்ளப்பட்ட பாட்டாளி மக்கள், தங்களுக்கு மறுக்கப்பட்ட உரிமைகளைக் கேட்டு போராடியதற்காக காவல்துறையினரால் கொடூரமாக சுட்டுக்கொல்லப்பட்டதன் 35வது நினைவு நாள் நாளை.

இந்தியாவின் சமூகநீதி வரலாற்றில் ஈடு இணையற்ற தியாகம் செய்த, காவல்துறையினரின் துப்பாக்கி குண்டுகளை துணிச்சலுடன் மார்பில் தாங்கிய இடஒதுக்கீட்டுப் போராட்ட தியாகிகள் 21 பேருக்கும் நான் எனது வீரவணக்கங்களை செலுத்துகிறேன்.

PMK Founder Ramadoss said, we will get 10.5 percent reservation for Vanniyars soon. Also he said, I will not rest without fulfilling my promise.