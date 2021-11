முதல் முயற்சியிலேயே தோல்வி தெரியுது.. விட்டுவிட வேண்டியதுதானே.. மத்திய அரசுக்கு ராமதாஸ் அட்வைஸ்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை; ரயில்வே துறையைத் தனியார் மயமாக்கும் முயற்சியை மத்திய அரசு கைவிட வேண்டும் என்று பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:

தெற்கு ரயில்வே சார்பில் தமிழ்நாட்டிலும், தமிழ்நாட்டிலிருந்தும் இயக்கப்படும் 13 விரைவு ரயில்களைத் தனியார் மயமாக்கும் முயற்சிகள் வெற்றி பெறவில்லை. இதன் மூலம் ரயில் சேவையை ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்களிடமிருந்து தட்டிப் பறிக்கும் முயற்சி முறியடிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

English summary

PMK founder ramadoss urges union govt to abandon attempt to privatize railway sector. He said that private companies would only lead to the exploitation of the Indian people and the structures of the railway sector