ரவுடிகள் கையில் துப்பாக்கி.. குண்டுகள்! வியர்த்துபோன வியாசர்பாடி.. சுற்றி வளைத்த போலீஸ்! "மாவுகட்டு"

Chennai

சென்னை: வியாசர்பாடியில் போலீசார் சுற்றி வளைத்த போது தப்பிக்க முயன்ற ரவுடிகள் வழுக்கி விழுந்து கையை உடைத்துக் கொண்டனர். அவர்களிடம் இருந்து 1 துப்பாக்கி, 10 தோட்டாக்கள், 40 நாட்டு வெடி குண்டுகள் உட்பட ஆயுதங்களையும் காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டின் டிஜிபியாக சைலேந்திரபாபு ஐஏஎஸ் பொறுப்பேற்றுக்கொண்ட பின்னர் தமிழ்நாட்டில் ரவுடிகளை தேடித் தேடி பிடிக்கும் பணி மிகச் சிறப்பாக நடந்து வருகிறது. அதிலும் அவர் டிஜிபியாக நியமனம் செய்யப்பட்டவுடன் தமிழ்நாடு முழுவதும் பயணம் செய்து காவலர்களை நேரடியாகச் சந்தித்து வழக்குகளை கையாள்வது, ரவுடிகளை பிடிப்பது என பல வழிகாட்டுதல்களை வழங்கி வந்தார். செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சைலேந்திரபாபு, தமிழ்நாட்டில் ரவுடிகளை இரும்புக்கரம் கொண்டு ஒடுக்க வேண்டும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

அதனடிப்படையில் காவல் சரக வாரியாக காவல்துறை அதிகாரிகளை அழைத்து ரவுடிகள், குற்றவாளிகள், கஞ்சா விற்போர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுப்பது குறித்து கலந்தாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. முதற்கட்டமாக காஞ்சிபுரம், வேலூர் சரகத்தில் கலந்தாய்வு நடத்தப்பட்டு அதன் பின்னர் தமிழ்நாடு முழுவதும் நடத்தப்பட்டது.

