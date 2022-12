'வேலை நேரத்தில் போலீசார் செல்போன் பயன்படுத்தக்கூடாது'.. ஆவடி கமிஷனர் வார்னிங்!

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: பணி நேரத்தில் காவலர்கள் செல்போன்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது என்றும் பணி முடிந்த பிறகுதான் செல்போனை பயன்படுத்த வேண்டும் எனவும் ஆவடி மாநகர கமிஷனர் சந்தீப் ராய் ரத்தோர் அறிவுறுத்தல் விடுத்துள்ளார்.

சென்னை பூந்தமல்லி அடுத்து உள்ள பாப்பான் சத்திரம் அருகே உள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலையில் புறக்காவல் நிலையம் கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த காவல் நிலையத்தை ஆவடி மாநகர காவல் ஆணையர் சந்தீப் ராய் ரத்தோர் திறந்து வைத்தார்.

அதேபோல சோழவரம் காவல் நிலைய எல்லையில் ஆட்டந்தாங்கல், திருமுல்லை வாயில் காவல் நிலைய எல்லையில் அய்யப்பாக்கம் பகுதியிலும் புறக்காவல் நிலையங்களை காவல் ஆணையர் சந்தீப் ராய் ரத்தோர் திறந்து வைத்தார்.

