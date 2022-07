ஆரம்பிக்கலாங்களா..நாயகன் மீண்டும் வர்றார்! லைவில் நித்தியானந்தா? உற்சாக பக்தாள்ஸ்! எப்போ தெரியுமா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பாலியல் வன்கொடுமை கடத்தல் பண மோசடி உள்ளிட்ட பல வழக்குகளில் தலைமறைவாக இருந்தாலும் அவ்வப்போது ஆன்லைனில் தோன்றி பக்தர்களை இன்பக் கடலில் ஆழ்த்தி வந்த சாமியார் நித்தியானந்தா, கடந்த சில நாட்களாக சைலன்ட் மோடில் இருக்கும் நிலையில் மீண்டும் அவர் எப்போது வருவார் என்பதை அவரது சீடர்கள் தற்போது தெரிவித்துள்ளனர்.

உல்லாச உலகம் எனக்கே சொந்தம் செய்யடா செய்யடா ஜல்சா என நாளொரு வீடியோ,பொழுதொறு பேஸ்புக் போஸ்ட் என ஜாலியாக சிஷ்யகோடிகளுடன் தோசை சுட்டுக் கொண்டிருந்த அன்னாசி பழ கர்ப்பம் புகழ் சாமியார் நித்யானந்தா மீது யார் கண் பட்டதோ தெரியவில்லை.

அரசுத் துறைகளில் இருக்கும் அத்தனை டிபார்ட்மெண்ட்களிலும் அவர் மீது அடுக்கடுக்காய் புகார்கள் குவிய வேறு வழியின்றி இந்தியாவை விட்டு வெளியேறும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டார்.

இளம்பெண் கடத்தல் சர்ச்சையில் நித்தியானந்தா ஆசிரமம்- திருவண்ணாமலை ஆசிரமத்தில் போலீசார் தீவிர தேடுதல்!

English summary

Despite being absconding in many cases including sexual violence, trafficking and money fraud, preacher Nityananda, who appeared online from time to time and brought the devotees into a sea of pleasure, has been in silent mode for the past few days and now his disciples have announced when he will come back.