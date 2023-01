ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிட்ட விசிக.. ஆர்.என்.ரவியை திரும்பப்பெற திருமாவளவன் முழக்கம்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: சட்டசபையில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியின் செயல்பாடுகளை கண்டித்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பாக ஆளுநர் மாளிகை முற்றுகை போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை மத்திய அரசு திரும்பப் பெற வலியுறுத்தி கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டு வருகின்றன.

சட்டசபையில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி உரையாற்றிய போது, சில வார்த்தைகளை சேர்த்தும் சில வாக்கியங்களை விடுத்தும் வாசித்தார். அதுமட்டுமல்லாமல் தேசிய கீதம் பாடுவதற்கு முன்னதாக சட்டசபையில் இருந்து ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி வெளிநடப்பு செய்தார்.

இதற்கு திமுக, விசிக, கம்யூனிஸ்ட், மதிமுக, பாமக உள்ளிட்ட கட்சிகள் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். இதனைத் தொடர்ந்து சட்டசபையில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி செயல்பாடுகளை கண்டித்து aஅளுநர் மாளிகை முற்றுகை போராட்டம் ஜன.13ம் (இன்று) தேதி நடைபெறும் என்று விசிக தலைவர் திருமாவளவன் அறிவித்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து திருவாளவன் வெளியிட்ட அறிக்கையில், ஆளுநர் பதவியே தேவையில்லை என்பதே எமது நிலைப்பாடு. எனினும், தற்போதைய ஆளுநர் அப்பதவியில் நீடிப்பதற்கான தார்மீகத் தகுதியை இழந்திருப்பதால் பதவி விலக வலியுறுத்துகிறோம். சட்டப்பேரவை மரபுகளை மீறியிருப்பதன்மூலம் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசையும் அவமதித்துள்ளார்.

அரசியல் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த சதித் திட்டம் தீட்டியிருப்பதாக தனது நடவடிக்கைகளின் மூலம் உணர்த்துகிறார். எனவே, அவரைப்பதவி விலக வலியுறுத்தி இன்று சென்னையில் ஆளுநர் மாளிகை முற்றுகைப் போராட்டம் நடைபெறவுள்ளது. இந்த அறப்போராட்டம் வெற்றிகரமாக அமைந்திட வேண்டும். தமிழகம் தழுவிய அளவில் பொறுப்பாளர்கள் தவறாமல் பங்கேற்க வேண்டுமென அழைக்கிறேன். களத்தில் சந்திப்போம் என்று அழைப்பு விடுத்தார்.

இந்த நிலையில் திருமாவளவன் அழைப்பை ஏற்று ஆயிரக்கணக்கானோர் ஆளுநர் மாளிகை முற்றுகை போராட்டத்தில் கலந்துகொண்டனர். இன்று காலை திருமாவளவன் தலைமையில் தொடங்கிய போராட்டத்தில், ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கு எதிராக தீவிர கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டு வருகின்றன. இந்த முற்றுகை போராட்டத்தில் விசிக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரவிக்குமார் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்துகொண்டுள்ளனர்.

English summary

Protest against Governor RN Ravi's activities in the Assembly is underway on behalf of the Liberation Tigers Party. In this, slogans are being raised urging the central government to withdraw Governor RN Ravi.