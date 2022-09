அதே புத்தி கூர்மை.. மகிழ்ச்சி தந்த சிரிப்பு! மன்மோகன் சிங்கை சந்தித்த பிடிஆர் - உணர்ச்சிகர பதிவு

Chennai

சென்னை: முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கை சந்தித்த தமிழ்நாடு நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன், உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தாலும் இன்னும் அதே புத்தி கூர்மையுடன் இருப்பதாக தெரிவித்து இருக்கிறார்.

நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தலைமையில் மாநில முதலமைச்சர்கள், நிதியமைச்சர்கள் கலந்துகொண்ட ஜிஎஸ்டி கூட்டம் தலைநகர் டெல்லியில் நடைபெற்றது.

இதில் தமிழ்நாடு சார்பில் நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கலந்துகொண்டார். இலவசங்கள் தொடர்பான பிடிஆரின் பேச்சு தேசியளவில் விவாதப்பொருளான பின்னர் அவர் பங்கேற்ற முதல் ஜிஎஸ்டி கூட்டம் இது.

PTR Palanivel Thiagarajan And Manmohan Singh Meeting in Delhi: Tamil Nadu Finance Minister Palanivel Thiagarajan, who met former Prime Minister Manmohan Singh, said that despite his ill health, he is still having the Memory power and Acumen with a smiling Face,