ராஜராஜ சோழன் இந்துவா? ஜோதியில் ஐக்கியமான ஜெயக்குமார் - என்ன சொல்லி இருக்காரு தெரியுமா?

சென்னை: பேரரசன் ராஜராஜ சோழன் இந்துவாக மாற்றப்பட்டு இருப்பதாக இயக்குநர் வெற்றிமாறன் தெரிவித்த கருத்துக்கு ஆதரவு எதிர்ப்பு என தொடர்ந்து விமர்சனங்கள் வந்துகொண்டிருக்கும் நிலையில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமாரும் இதுகுறித்து பேசியுள்ளார்.

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவனின் 60 வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு சமத்துவம், மக்கள் எழுச்சி, ஒன்று சேர் என்ற தலைப்பில் குறும்பட மற்றும் ஆவணப்பட கலை திருவிழா கடந்த சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

சென்னையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் கலந்துகொண்ட இயக்குநர் வெற்றிமாறன், "திராவிட இயக்கம் தமிழ் சினிமாவை கையில் எடுத்ததன் விளைவுதான் தமிழ்நாடு இன்னும் மதசார்பற்ற மாநிலமாகவும், பல புற சக்திகளின் ஊடுருவலை தடுக்கக்கூடிய பக்குவத்துடன் இருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன்.

ராஜராஜ சோழன் இந்து இல்லையா? மனிதனை “குரங்கு” என்பீர்களா? “பெரிய பழுவேட்டரையர்” சரத்குமாரின் “லாஜிக்”

