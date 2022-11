கோவை முதலாளிகளுக்காக.. கடலூர் மக்களின் வயிற்றில் அடிப்பதா! கொந்தளித்த பாமக ராமதாஸ் - என்னாச்சு?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பரங்கிப்பேட்டை சாயக்கழிவு ஆலைக்கு அரசு வழங்கி இருக்கும் அனுமதியை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் அழுத்தங்களுக்கு அடிபணிந்திட கூடாது எனவும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிறுவனர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தி உள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில், கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தை அடுத்த பரங்கிப்பேட்டையில் சாயக்கழிவு ஆலை அமைப்பதற்கான பணிகளை தீவிரப்படுத்த சைமா எனப்படும் தென்னிந்திய நூற்பாலைகள் சங்கம் திட்டமிட்டிருக்கிறது.

சுற்றுச்சூழலை சீரழிக்கும் இந்தத் திட்டத்திற்கு தொழில் வளர்ச்சி என்ற பெயரில் தமிழ்நாடு அரசின் ஆதரவை பெறும் முயற்சியில் சைமா அமைப்பு தீவிரமாக ஈடுபட்டிருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியளிக்கிறது.

English summary

Ramadoss, the founder of the PMK, has insisted that the permission granted by the government to the Parangipettai dye waste plant should be canceled and that they should not give in to pressure.