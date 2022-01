இதெல்லாம் ரொம்ப தப்புங்க.. பேச்சு மாறுது! திமுக அரசு செய்வது சரியில்லை: ஆவேசமான எடப்பாடி பழனிச்சாமி!

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் அனைத்து கூட்டுறவு சங்கங்களும் லாபத்தில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன என்று எதிர்கட்சித்தலைவர் எடப்பபாடி பழனிச்சாமி கூறியுள்ளார். பதவியை தற்போது சட்டவிரோதமாக மூன்றாண்டுகள் என மாற்றுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இது ஒரு ஜனநாயக படுகொலை என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டசபையில் இன்று கூட்டுறவு சங்க நிர்வாகிகளின் பதவிக்காலத்தை குறைக்கும் வகையில் பேரவையில் மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டது. கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி மசோதாவை தாக்கல் செய்தார். சட்டத்திருத்த மசோதா மூலம் கூட்டுறவு சங்க நிர்வாகிகள் பதவிக்காலம் 5ல் இருந்து 3 ஆண்டாக குறைக்கப்படுகிறது.

இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சட்டசபையில் இருந்து எதிர்கட்சித்தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையில் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர்.

கூட்டுறவு சங்க மசோதா.. எடப்பாடி தலைமையில் சட்டசபையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்த அதிமுக எம்எல்ஏக்கள்

