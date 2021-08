பத்திரப்பதிவுத்துறை ஐஜி சிவன் அருள் அடுத்த அதிரடி!வருகிறது முக்கிய மாற்றம்..போலி ஆவணப்பதிவுக்கு செக்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை போலி ஆவண பதிவுகளை தடுக்கும் நோக்கில் ஆவணங்களை எழுதி கொடுப்பவர் மற்றும் எழுதி பெறுபவர் புகைப்படம், இடது பெருவிரல் ரேகையினை பெறுவது கட்டாயமக்கப்பட்டது. ஆவணத்தை எழுதி கொடுத்தவரை அடையாளம் காட்டும் சாட்சிய நபரின் பெயர், தந்தை பெயர், முகவரி ஆகிய கூடுதல் விவரங்கள் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

பத்திர எழுத்தர்கள் அல்லது, பத்திரம் எழுதும் வழக்கறிஞர்கள் புகைப்படம் இனி கட்டாயம் இடம் பெற வேண்டும். அவர்களின் உரிமம் எண், கையொப்பமும் இருக்க வேண்டும். அதை எழுதி வாங்குபவர்களின் புகைப்படமும் கடடாயம் இடம் பெற வேண்டும் எனறு ஐஜி சிவன் அருள் கூறியுள்ளார். இதன் மூலம் போலியான ஆவணங்கள் மூலம் பத்திரப்பதிவு செய்வது தடுக்கப்படும் வாய்ப்பு உருவாகி உள்ளது.

5 மணி வரை தான் கடை.. கோவையில் அமலுக்கு வந்த கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள்.. ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பு

பத்திரப்பதிவுத்துறை ஐஜி சிவன் அருள், பத்திரபதிவுத்துறையில் பல்வேறு சீர்திருத்த அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறார். ஒரு சொத்து பதிவு செய்யப்படும் போது, அந்த பகுதிகளில் உள்ள வழிகாட்டி மதிப்பின் அடிப்படையில் தான் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட வேண்டும். ஆனால் சில நேரங்களில் பத்திரப்பதிவுக்கு சந்தை மதிப்பு கவனத்தில் கொள்ளப்பட்டு கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. இதற்கு பதிவு துறை அனுமதி வழங்குகிறது.

English summary

Registry IG Sivan Arul new order that The name of the document writer and the license photo are mandatory in order to prevent forgery registration.