ரிமோட் எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் இயந்திரம்.. தேர்தல் ஜனநாயகத்துக்கு பேராபத்து.. தொல் திருமாவளவன் வார்னிங்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: இவிஎம் இயந்திரத்தில் பல்வேறு குளறுபடிக்ள் நடப்பதகா புகார் எழுந்துள்ள நிலையில், ரிமோட் எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் இயந்திரம் அறிமுகம் செய்தால் இந்திய தேர்தல் ஜனநாயகத்தையே அது சீர்குலைத்து விடும். எனவே இந்த முயற்சிகளை கைவிட வேண்டும் என்று தொல் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் தேர்தலில் பின்பற்றப்பட்டு வந்த வாக்குச் சீட்டு முறை ஒழிக்கப்பட்டு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் தற்போது நடைமுறையில் உள்ளன.

ஆனால் வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களின் நம்பகத்தன்மை மீது அவ்வப்போது எதிர்க்கட்சிகள் சந்தேகம் எழுப்பி வருகின்றன. மீண்டும் பழைய வாக்குச்சீட்டு முறைக்கே திரும்ப வேண்டும் என்பதும் பல கட்சிகளின் குரலாக உள்ளது.

விக்ரமனால் எனக்கு பெருமை.. என்னிடம் கேட்ட பிறகே பிக்பாஸ் சென்றார் - நெகிழ்ச்சியடைந்த திருமாவளவன்

English summary

While there have been complaints of various malfunctions in the EVM machine, if remote electronic voting machine is introduced, it will disrupt the electoral democracy of India. Therefore, Thol Thirumavalavan said that these efforts should be abandoned.