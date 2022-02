தமிழகத்தில் 10,12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பொதுத்தேர்வு போல ரிவிஷன் தேர்வு - ரொம்ப ஸ்டிரிக்ட்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் பத்து மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு முதல் திருப்புதல் தேர்வுகள் நாளைய தினம் முதல் தொடங்க உள்ளன. பொதுத்தேர்வுகள் போல தமிழகம் முழுவதும் ஒரே மாதிரியான கேள்வித்தாள் கொண்டு இந்த திருப்புதல் தேர்வுகள் நடைபெறும் என்று தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் கடந்த 1 ஆம் தேதி முதல், கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை பின்பற்றி, பள்ளி, கல்லூரிகள் திறக்கப்பட்டு நேரடி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.

பொதுத் தேர்வு எழுத உள்ள மாணவர்களுக்கு, விரைவில் பாடங்களை நடத்தி முடிக்க ஆசிரியர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது. இதற்கிடையே, கடந்த ஜனவரி மாதம் 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்புகளுக்கு நடைபெற இருந்த திருப்புதல் தேர்வு, பிப்ரவரி மாதத்திற்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.

