16 ஸ்கேனர்கள்.. கார்டை காட்டினால் தான் கதவு திறக்கும்- பொதுக்குழுவில் ஹைடெக்காக இறங்கிய ஈபிஎஸ் டீம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ளும் உறுப்பினர்களுக்கு ஆர்.எஃப்.ஐ.டி தொழில்நுட்பம் கொண்ட அடையாள அட்டைகள் வழங்கப்பட உள்ளன.

ஆர்.எஃப்.ஐ.டி அடையாள அட்டைகளை ஸ்கேன் செய்து உள்ளே அனுமதிப்பதற்காக பொதுக்குழு நுழைவாயிலில் 16 நவீன ஸ்கேனர்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

அதிமுக பொதுக்குழுவில் பங்கேற்கும் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் டிஜிட்டல் வருகைப் பதிவு செய்வதற்கான ஏற்பாடுகள் பொதுக்குழு அரங்கில் நிறைவடைந்துள்ளன.

English summary

RFID card system ready for ADMK general body meeting Members attending ADMK General Committee meeting will be issued ID cards with RFID technology. 16 scanners have been set up at the entrance to scan RFID ID cards and allow entry.