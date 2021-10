ரேஷன் கார்டு.. இவர்களுக்கு எல்லாம் இனி அரிசி இல்லையா.. பரவிய செய்தி.. தமிழக அரசு விளக்கம்

Chennai

சென்னை : அனைத்து அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் மானிய விலையில் தொடர்ந்து பொருட்கள் வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்தள்ளது. சமூக ஊடகங்களில் பலருக்கும் ரேஷனில் இனி பொருட்கள் தரப்படாது என்று செய்தி பரவிய நிலையில், அது உண்மையில்லை என்று தமிழக அரசு விளக்கம் கொடுத்துள்ளது.

ரேஷன் கடைகளில் அரிசி குடும்ப அட்டை தாரர்கள் அனைவருக்குமே அரிசி, சர்க்கரை, துவரம்பருப்பு, பச்சரிசி, பாமாயில், கோதுமை உள்ளிட்ட பொருட்கள் மானிய விலையில் வழங்கப்படுகின்றன.

இந்நிலையில் உயர் வருவாய் உள்ளவர்கள், ஐந்து ஏக்கருக்கு மேல் நிலம் உள்ளவர்கள், காங்ரீட் வீடுகளில் வசிப்பவர்கள், நான்கு சக்கர வாகனம் வைத்திருப்பவர்கள், அரசு ஊழியர்கள், ஆண்டு வருமானம் ஒரு லட்சத்திற்கு மேல் உள்ளவர்கள் என பலருக்கும் ரேஷனில் இனி பொருட்கள் கிடையாது என்று சமூக ஊடகங்களில் செய்திகள்(வதந்திகள்) பரவின.

Rice will be provided to all ration card holders at ration shops: tamilnadu govt The Government of Tamil Nadu has announced that all rice family card holders will continue to be provided with products at subsidized rates. The Tamil Nadu government has clarified that this is not true as news has spread on social media that many people will no longer be given rations.