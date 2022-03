முழு மதுவிலக்கு...ஏழைக் குடும்பங்களுக்கு மாதம் ரூ.2,000... பாமகவின் நிழல் பொது பட்ஜெட்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் முழு மதுவிலக்கு அமல்படுத்தப்படும், ஏழைக் குடும்பங்களுக்கு மாதம் ரூ.2,000, கல்லூரி மாணவிகளுக்கு மாதம் ரூ.1000, தனியார் நிறுவனங்களில் தமிழர்களுக்கு முன்னுரிமை, அனைவருக்கும் மருத்துவ பரிசோதனை, என்பன உள்ளிட்ட அம்சங்களுடன் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிழல் பொது பட்ஜெட் வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழக நிதிநிலை அறிக்கை சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படவுள்ளது. ஒவ்வொரு நிதிநிலை அறிக்கையின் முன் பாமக சார்பாக நிழல் நிதி நிலை அறிக்கை வெளியிடப்படும்.

இந்நிலையில், இன்று சென்னை தியாகராய நகரில் பாமகவின் 20-வது பொது நிழல் நிதிநிலை அறிக்கையை பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வெளியிட்டார். இந்த நிகழ்ச்சியில் அன்புமணி ராமதாஸ், ஜி.கே. மணி உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.

English summary

PMK shadow general budget: ( பாமக நிழல் பொது நிதிநிலை அறிக்கை) PMK Founder Ramadoss on today released their 'Shadow Budget 2022-23 in Chennai. Which will include a complete ban on alcohol in Tamil Nadu, Rs 2,000 per month for poor families, Rs 1,000 per month for college students, priority for Tamils in private institutions and medical check-ups for all.