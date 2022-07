பொது இடங்களில் மாஸ்க் அணியாவிட்டால் ரூ.500 அபராதம்.. சென்னை மாநகராட்சி முடிவு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வருவதால் சென்னையில் பொது இடங்களில் மக்கள் முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயம் என சென்னை பெருநகர மாநாகராட்சி அறிவித்துள்ளது. சென்னையில் முகக்கவசம் அணியாவிட்டால் ரூ.500 அபராதம் வசூலிக்கக்க சென்னை மாநகராட்சி முடிவெடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ்நாடு முழுவதும் கடந்த சில நாட்களாக கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வரும் நிலையில் சென்னையில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் முகக்கவசம் கட்டாயம் அணிய வேண்டும் என சென்னை மாநகராட்சி ஏற்கனவே அறிவித்தது.

மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை சார்பில் கடந்த வாரம் வெளியிட்ட அறிக்கையில், தற்பொழுது கோவிட் தொற்று பல்வேறு மாநிலங்களில் அதிகரித்து வருகின்றது. மேலும் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், கோயம்புத்தூர் மற்றும் கன்னியாகுமரி போன்ற மாவட்டங்களில் குறிப்பாக நகர்ப்புறங்களில் அதிகரித்து வருகின்றது.

இத்தொற்றானது பொதுமக்கள் பொது இடங்களில் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றாமல் இருத்தல், பொது இடங்களில் முகக்கவசம் அணியாமல் இருத்தல் போன்ற கோவிட் தடுப்பு வழிமுறைகளை கடைபிடிக்காமல் கவனக்குறைவாக இருப்பதால் கோவிட் தொற்று அதிகரித்து வருகின்றது.

இதை தவிர்க்க பொதுமக்கள் அதிகமாக கூடும் இடங்களை தவிர்த்தல், சமூக இடைவெளி கடைப்பிடித்தல், முகக்கவசம் சரியாக வாய் மற்றும் மூக்கை மூடியவாறு அணிதல் போன்ற நிலையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கடைபிடித்தல் மற்றும் உரிய நேரத்தில் கோவிட் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்வதால் நோய் தொற்று பரவலை கட்டாயமாக கட்டுப்படுத்த முடியும்.

பொது இடங்களில் முகக்கவசம் அணியாமல் இருப்பவர்களிடமும், கோவிட் வழிமுறைகளை முறையாக கடைபிடிக்காதவர்கள் மீது தற்போது நடைமுறையிலுள்ள தமிழ்நாடு பொது சுகாதாரச் சட்டம் 1939ன் படி அபராதம் விதிக்கப்படும் என அதில் கூறப்பட்டிருந்தது.

தமிழ்நாட்டில், நேற்று புதிதாக 2,654 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதியாகியுள்ளது. அதிகபட்சமாக சென்னையில் 1,066 பேருக்கு தொற்று உறுதியாகியுள்ளது. இந்தநிலையில், மக்கள் அதிகம் கூடும் உணவகம், திரையரங்கு போன்ற இடங்களில் சமூக இடைவெளியை பின்பற்ற வேண்டும் எனவும் சென்னை மாநகராட்சி உத்தரவிட்டிருந்தது.

முதற்கட்டமாக பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் விதிகளை மீறுவோர் மீது அபராதம் விதிக்க சென்னை மாநகராட்சி முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியான நிலையில் இன்று முதல் ரூ. 500 அபராதம் விதிக்கப்படுவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Face Mask not wear Rs.500 fine in Chennai: (சென்னையில் முக கவசம் அணியாவிட்டால் ரூ.500 அபராதம் சென்னை மாநகராட்சி உத்தரவு) Chennai due to the increasing spread of Corona virus. It has been reported that the Chennai Municipal Corporation has decided to collect a fine of Rs.500 for not wearing a face mask in Chennai.