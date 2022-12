ஆர்எஸ்எஸ் கொள்கைகளை மாற்றிக் கொள்ளாது.. பாஜகவுடன் விசிக கூட்டணி? திருமாவளவன் நிபந்தனை!

Chennai

சென்னை: சிறுத்தை தன் உடலில் உள்ள புள்ளியை மாற்றிக் கொண்டாலும், ஆர்எஸ்எஸ் எப்போதும் சிந்தனையையும், கொள்கைகளையும் மாற்றிக் கொள்ள மாட்டார்கள் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் விமர்சித்துள்ளார். கன்னியாகுமரியில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் கொள்கைகளை மாற்றிக் கொண்டால் பாஜகவுடன் கூட்டணி வைப்பதில் சிக்கல் இல்லை என்று பேசியதற்கும் திருமாவளவன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

பாஜக மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கத்திற்கு எதிராக தீவிரமாக செயல்பட்டு வருபவர் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன். ஆர்எஸ்எஸ் பேரணிக்கு எதிராக மத நல்லிணக்க பேரணி, தமிழில் மனுதர்ம நூல் வெளியீடு, பாஜகவின் கொள்கைகளில் இருக்கும் பிரச்சினை ஆகியவற்றை தீவிரமாக பேசி வருகிறார்.

இந்த நிலையில் ஒருங்கிணைந்த தஞ்சை மாவட்டமாக இருந்தபோது, தற்போதைய நாகை மாவட்டம் கீழ்வேளூர் அடுத்துள்ள கீழ்வெண்மணி கிராமத்தில் கூலி உயர்வுக்காக நடந்த போராட்டத்தில் கர்ப்பிணி பெண்கள், குழந்தைகள் என 44 தலித் மக்களை ஒரே குடிசையில் வைத்து எரித்து படுகொலை செய்யப்பட்டவர்களுக்கு விசிக சார்பாக அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.

Thirumavalavan has criticized that even if the leopard changes the spot on its body, the RSS will not always change its thinking and policies. Thirumavalavan also explained that he had said in the meeting held in Kanyakumari that there would be no problem in forming an alliance with the BJP if the policies were changed.