6ம் வகுப்பு புத்தகத்தில் ரம்மி பாடம்.. வெடித்த சர்ச்சையால் பள்ளி கல்வித்துறை எடுத்த சூப்பர் முடிவு!

சென்னை: தமிழகத்தில் ஆன்லைன் ரம்மி உள்ளிட்ட சூதாட்டங்களில் ஈடுபட்டு பலர் தற்கொலை செய்து வருகின்றனர். இதனால் ஆன்லைன் ரம்மி உள்ளிட்ட சூதாட்டங்களுக்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பி உள்ள நிலையில் ஆறாம் வகுப்பு கணித புத்தகத்தில் உள்ள ரம்மி குறித்த பாடப்பகுதி இருப்பது சர்ச்சையைகிளப்பியது. இந்நிலையில் தான் பள்ளி கல்வித்துறை சூப்பர் முடிவு ஒன்றை எடுத்துள்ளது.

தமிழகத்தில் ரம்மி உள்ளிட்ட ஆன்லைன் சூதாட்டத்தில் இளம்வயதினர் முதல் பெரியவர்கள் வரை ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதன்மூலம் பலர் லட்சக்கணக்கான ரூபாயை இழந்து கடனில் சிக்குகின்றனர்.

இருப்பினும் சூதாட்டத்தில் இருந்து விடுபட முடியாத நபர்கள் தொடர்ந்து கடன் வாங்கி மீளமுடியாத சிக்கலில் சிக்கிவிடுகின்றனர். அதன்பிறகு வாங்கிய கடனை செலுத்த முடியாமல் பலர் தற்கொலை செய்யும் சம்பவங்களும் தமிழகத்தில் அரங்கேறி வருகிறது.

In Tamil Nadu, many people are committing suicide by engaging in gambling including online rummy. As a result of this there has been strong opposition to gambling including online rummy, the school education department has said that the section on rummy in the sixth grade mathematics book will be removed.