’கோமா’ நிலைக்கு சென்ற நித்யானந்தா! இந்தியா வர ப்ளான் போடும் சிஷ்யைகள்! உச்சகட்ட பரபரப்பில் கைலாசா..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பல்வேறு புகார்களில் சிக்கி தற்போது தலைமறைவாக இருக்கும் சாமியார் நித்தியானந்தா கடந்த ஒரு மாத காலமாக உடல்நலக் குறைவால் அவதிப்பட்டு வரும் நிலையில், அவர் கோமா நிலைக்கு சென்றுள்ளதாகவும், செயற்கை சுவாசம் உள்ளிட்ட சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பலாத்கார வழக்கு, கடத்தல், மோசடி உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகளில் தேடப்பட்டு வரும் சாமியார் நித்யானந்தா, அவ்வப்போது பக்தர்களுக்கு சத்சங்கம் என்ற பெயரில் ஆன்மிக சொற்பொழிவுகளை சமூக வலைதளங்களின் வாயிலாக ஆற்றி வந்தார்.

இந்நிலையில் தலைமறைவாக உள்ள இவர், இந்துக்களுக்கு என தனி கைலாசா நாடு ஒன்றை உருவாக்கிவிட்டதாக பிரகடனபடுத்திய அவரை போலீசார் தேடி வரும் நிலையில், அவர் எங்கிருக்கிறார் என இதுவரை கண்டறிய முடியவில்லை.

English summary

Samiyar Nithyananda, who has been suffering from poor health for the past one month, has reportedly gone into a coma and is being treated including artificial respiration.