ராஜராஜ சோழன் இந்து இல்லையா? மனிதனை “குரங்கு” என்பீர்களா? “பெரிய பழுவேட்டரையர்” சரத்குமாரின் “லாஜிக்”

சென்னை: ராஜ ராஜ சோழன் இந்துவா, சைவமா என்று கேட்பது மனிதனை, மனிதனா குரங்கா என்று அழைப்பதை போன்றது என்றும் மதத்தை பற்றி பேசாமல் தஞ்சை பெரிய கோயிலின் பெருமை பற்றி பேச வேண்டும் எனவும் நடிகரும் சமத்துவ மக்கள் கட்சித் தலைவருமான சரத்குமார் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "மாமன்னன் ராஜ ராஜ சோழன் இந்துவா? சைவமா? வைணவமா?சைவம் இந்து மதமா? - பரபரப்பான சர்ச்சையாக தற்போது சென்று கொண்டிருக்கிறது. சிவன், விஷ்ணு, சக்தி, முருகன், சூரியன், விநாயகர் ஆகிய கடவுள்களை வழிபடுபவர்களை கி.பி. 8 - ஆம் நூற்றாண்டில் ஆதிசங்கரர் சைவம், வைணவம், சாக்தம், கௌமாரம், சௌரம், கணாபத்தியம், ஸ்மார்த்தம் என ஆறு பிரிவுகளாக பிரித்தவற்றை, இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டப்படி சைவம், வைணவம், சமணம், பௌத்தம், சீக்கியம் மற்றும் அனைத்து நாட்டுப்புற சமயங்களையும் உள்ளடக்கி பொதுவாக இந்து சமயம் என வரையறுத்துள்ளது.

1790 - ஆம் ஆண்டுகளில் ஆங்கிலேயர்கள் சட்டங்களை தொகுத்தபோது, கிறிஸ்தவம், இஸ்லாமியத்தை தவிர்த்து இருந்த பெரும் பிரிவு சமயங்களை சேர்த்து, சிந்து நதியில் (Indus Valley) இருந்து மருவிய இந்து (Indus) என்ற பெயரிடப்பட்டது. குரங்கிலிருந்து வந்தவன் மனிதன், மனித குரங்கு எதிலிருந்து வந்தது? குரங்கு விலங்கு என்றால், விலங்கினத்திற்கு மனிதன் என பெயரிட்டது யார்?

Actor and Samathuva Makkal Katchi leader Sarathkumar said that asking whether Raja Raja Cholan is a Hindu or a Saiva is like calling a human being a monkey. He requested that Instead of talking about RajaRaja cholan religion, we should talk about the glory of the Great Temple of Tanjore.