நான் என்ன டாக்டரா? ஜெயலலிதா சிகிச்சை பற்றி மருத்துவர்களே முடிவு செய்தனர்.. சசிகலா பரபர கருத்து!

சென்னை : ஜெயலலிதாவை வெளிநாட்டுக்கு அழைத்துச் சென்று சிகிச்சை அளிக்க நான் என்றுமே தடையாக இருந்ததில்லை, ஆணையத்தின் குற்றச்சாட்டுகளை முற்றிலுமாக மறுக்கிறேன். விசாரணை நடத்தினாலும் சந்திக்க தயாராக இருக்கிறேன் என வி.கே.சசிகலா தெரிவித்துள்ளார்.

ஆறுமுகசாமி ஆணையம் அரசுக்கு 608 பக்கங்கள் கொண்ட விசாரணை அறிக்கையை தாக்கல் செய்துள்ளது. அந்த அறிக்கை இன்று தமிழக சட்டசபையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில் பல அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

சசிகலா, சசிகலா உறவினர் சிவகுமார், அப்போதய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் மீது விசாரணை நடத்த ஆறுமுகசாமி ஆணையம் பரிந்துரை செய்துள்ளது.

சுயநலத்திற்காக ஜெயலலிதாவுக்கு ஆஞ்சியோ சிகிச்சை மற்றும் வெளிநாடு அழைத்துச் செல்ல சசிகலா தடையாக இருந்தார் என ஆறுமுகசாமி ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

I have never prevented Jayalalitha from being taken abroad for treatment, my aim was to provide Jayalalitha with first class treatment. I completely deny the allegations of Arumugasamy Commission. I am ready to meet even if an investigation is conducted : Jayalalithaa's friend VK Sasikala issued statement.