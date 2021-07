இன்று முதல் எஸ்பிஐ ஏடிஎம்மில் பணம் எடுத்தால் கட்டணம், செக் புக் கட்டணம் மாற்றம்.. புதிய விதிமுறைகள்!

Chennai

சென்னை : எஸ்பிஐ வங்கியிலோ அல்லது அதன் ஏடிஎம்களிலோ ஒரு மாதத்தில் 4 முறைக்கு மேல் பணம் எடுத்தால், அதன்பின்பான ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைக்கும் ரூ.15 கட்டணம் விதிக்கப்படும் என்று எஸ்பிஐ வங்கி அறிவித்தது. அறிவிப்பு இன்று முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது.

ஸ்டேட் பாங்க் ஆப் இந்தியா (எஸ்பிஐ) வாடிக்கையாளர்கள் இன்று முதல் நிறைய மாற்றங்களை சந்திக்க போகிறார்கள்.

இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பொதுத்துறை வங்கியான எஸ்பிஐ வங்கியின் ஏடிஎம்மில் பணத்தை எடுத்தல், வங்கி கிளையிலிருந்து பணம் எடுத்தல் மற்றும் பணம் எவ்வளவு உள்ளது என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்குமான அடிப்படை கட்டணங்களை மாற்றப் போகிறது.

On SBI ATM cash withdrawal rules going to become effective from today, the largest Indian commercial bank went on to add that ₹15 plus GST will be applicable on each transaction beyond four free transaction. Same charges will be levied on cash withdrawal from other than SBI ATM as well.