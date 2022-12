நாளை ஸ்கூல் லீவ் இல்லை.. பள்ளிகள் செயல்படும்! விடுமுறையை ஈடுகட்ட அறிவுறுத்தல்!

Chennai

சென்னை : மாண்டஸ் புயல் காரணமாக விடப்பட்ட விடுமுறையை ஈடு செய்யும் வகையில் சென்னையில் நாளை (டிசம்பர் 17) பள்ளிகள் செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அனைத்து உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகள் வெள்ளிக்கிழமை பாடத்திட்டத்தை பின்பற்றி நாளை இயங்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஆரம்ப பள்ளிகளுக்கு மட்டும் நாளை விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக, சென்னை மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.

It has been announced that schools in Chennai will function tomorrow (December 17) to make up for the holiday left due to Cyclone Mandous. All high schools and higher secondary schools have been advised to run tomorrow.