மீண்டும் ஷிப்ட் முறையில் வகுப்புகள்? - கொரோனா பரவல் தீவிரமடைவதால் பள்ளிகள் அவசர ஆலோசனை!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் மீண்டும் வேகமெடுத்துள்ளதால், பள்ளிகளை ஷிப்ட் முறையில் நடத்த ஆலோசிக்கப்பட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மேலும், ஐந்தாம் வகுப்பு வரை படிக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஆன்லைன் முறையில் வகுப்புகளை நடத்தவும் தனியார் பள்ளிகள் ஆலோசித்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

கொரோனா தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் பட்சத்தில், விரைவில் இதுகுறித்த அறிவிப்புகள் வெளியாகலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

English summary

As the spread of Corona in Tamil Nadu has picked up pace again, it has been reported that schools are being discussed about shift mode classes. Also, private schools are said to be considering conducting online classes for children up to class V.