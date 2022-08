"டோட்டல் சேஞ்ச்".. திமுக பார்த்திபனுக்கு பறந்த மேலிட மெசேஜ்.. காரணமே வேற போல.. குறுக்கே வந்த "பாஜக"

Chennai

சென்னை: மாநகராட்சி நிகழ்ச்சிகளில் தன்னை அழைக்கக்கூடாது என்று அதிகாரிகள் மிரட்டப்படுவதாக சேலம் எம்பி எஸ்.ஆர்.பார்த்திபன் பகீர் குற்றச்சாட்டை கூறியிருந்த நிலையில், அந்த ட்வீட்டை உடனடியாக நீக்கிவிட்டார்.. இதை கவனித்துவிட்ட தமிழக பாஜக, அது சம்பந்தமான கேள்வியை எழுப்பி உள்ளது.. பார்த்திபன் ஏன் அந்த பதிவை நீக்கினார்?

சேலம் என்றாலே அது அதிமுகதான் என்ற அரசியல் வரலாறு பதிந்துவிட்டது.. ஆளும் கட்சியாக இருந்து, அதுவும் எடப்பாடியின் சொந்த மாவட்டத்தில் போட்டியிட்டு, ஒரு லட்சத்து 46 ஆயிரத்து 926 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அதிமுக வேட்பாளரை வீழ்த்தி காட்டியவர்தான் எஸ்.ஆர்.பார்த்திபன்.

இது எடப்பாடிக்கு மட்டுமல்ல, அதிமுகவுக்கே பெரிய சறுக்கலாக அப்போது பார்க்கப்பட்டது.. கடந்த எம்பி தேர்தலில், 39 வருடங்களுக்கு பிறகு சேலம் தொகுதியை வசப்படுத்தி, வரலாற்று வெற்றியைப் பதிவு செய்தது திமுக.. பார்த்திபனும் எம்.பி ஆனார்..

நான் என்ன எதிர்கட்சியா? "மிரட்டுறாங்க".. போர்க்கொடி தூக்கிய சேலம் திமுக எம்பி.. பரபரப்பு மோதல்!

Secret message: why did MP Parthibans remove his Tweet and What did BJP Tirupati Narayanan say about it சேலம் பார்த்திபன் தன்னுடைய ட்வீட் பதிவை நீக்கிவிட்டதை பாஜக விமர்சித்துள்ளது