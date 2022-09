பாரிவேந்தரின் எம்.பி பதவியை பறிக்க வேண்டும்.. கோபம் ஏற்படுத்திய பேச்சு..‘தலை’ கைக்கு போன புகார்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : திமுகவின் சின்னத்தில் நின்று எம்.பி தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற ஐஜேகே தலைவர் பாரிவேந்தர், திமுகவையே விமர்சித்துப் பேசி வருவது திமுக தொண்டர்களுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்திய நிலையில், அவர் மீது தலைமைக்கு புகார் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நீண்ட நாட்களாகவே, பாஜகவுக்கு இணக்கமாகவும், திமுகவுக்கு எதிராகவும் நடந்துகொண்டு வரும் பாரிவேந்தர் சமீபத்தில் ஒரு திருமண நிகழ்ச்சியில் பேசியபோது திமுக கூட்டணியில் சேர்ந்து போட்டியிட்டது பற்றி கவலையோடு பேசியிருந்தார்.

பாரிவேந்தரின் இந்தப் பேச்சு திமுக தொண்டர்களை கடும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. திமுக சின்னத்தில் நின்று எம்.பியாகிவிட்டு, அதனை மறந்து, இப்போது அவர் இப்படி பேசுவதை திமுக சீனியர்களும் ரசிக்கவில்லை.

இந்நிலையில், தேசிய முன்னேற்ற கழகத்தினர் அண்ணா அறிவாலயத்திற்குச் சென்று, பாரிவேந்தரின் எம்.பி பதவியை பறிக்க வேண்டும் என மனு கொடுத்துள்ளனர்.

English summary

IJK leader Parivendhar, who contested on the DMK's symbol and won MP election, has criticized the DMK and has angered the DMK workers. Petition reaches DMK head demanding that Parivendar's MP post should be taken away.