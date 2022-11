உயர்ஜாதி இடஒதுக்கீடு! கே.எஸ்.அழகிரி “அப்டி”.. செல்வப்பெருந்தகை “இப்டி”! குழப்பத்தில் கதர்கள்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: உயர்சாதி ஏழைகளுக்கான 10% பொருளாதார அடிப்படையிலான இடஒதுக்கீட்டை காங்கிரஸ் கட்சி வரவேற்பதாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி தெரிவித்த நிலையில், அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் இந்த இடஒதுக்கீட்டை எதிர்ப்பதாக காங்கிரஸ் சட்டமன்ற தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்து உள்ளார்.

உயர்சாதியினருக்கான 10 சதவிகித இடஒதுக்கீடு செல்லும் என்று உச்சநீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பை கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் காங்கிரஸ் தலைமை வரவேற்றது. இதுகுறித்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி அறிக்கை வெளியிட்டார்.

அதில், "காங்கிரஸ் கட்சியை பொறுத்தவரை 50 சதவிகித இடஒதுக்கீட்டு வரம்பை மீற வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டால், அனைத்து பிரிவினருக்குமான நீதியை அது வழங்கும் என்றால், அதனை காங்கிரஸ் கட்சி வரவேற்கிறது. இந்தியாவில் ஐந்தாயிரம் ஆண்டுகளாக சமூகநீதி என்பது இல்லை.

ஹிட்லர் போல.. அத்தனையும் நச்சு பிரச்சாரம்! வானதி சீனிவாசனுக்கு வந்ததே கோபம்! திமுக மீது பரபர அட்டாக்

English summary

Tamil Nadu Congress President KS Azhagiri has said that the Congress Party welcomes the 10% economic-based reservation for the upper caste poor, but the Congress Assembly Leader Selvaperunthagai has said that he will oppose this reservation in the all-party meeting.