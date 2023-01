சேது சமுத்திர திட்டம்: யோசித்து முடிவெடுங்க.. மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு.. காயத்ரி ரகுராம் பரபர ட்விட்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: சேது சமுத்திர திட்டத்தை மத்திய அரசு செயல்படுத்த முன்வர வேண்டும் என்று தமிழக சட்டசபையில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கொண்டு வந்த தனித்தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது. இந்த நிலையில், "நிறைய யோசித்து முடிவெடுக்க வேண்டும் என்றும், மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு இது ஒரு வேண்டுகோள் என்றும் காயத்ரி ரகுராம் ட்விட் பதிவிட்டுள்ளார்.

தமிழக சட்டசபை இன்று காலை 10 மணிக்கு கூடியதும் முதல் நிகழ்வாக கேள்வி நேரம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது.

அதனை தொடர்ந்து நேரமில்லா நேரத்தில், சேதுசமுத்திர திட்டம் தொடர்பாக அரசினர் தனித்தீர்மானத்தை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கொண்டு வந்தார்.

ஓடவோ ஒளியவோ முடியாது..சேது கால்வாய் விவகாரத்தில் விழிபிதுங்கும் பாஜக- நயினார் அடக்கி வாசித்தது ஏன்?

English summary

Gayathri Raghuram tweeted that the resolution to implement the Sethu Samudra project was unanimously passed in the Assembly, saying, "Decision should be taken after much thought and this is a request to Central and State Governments.