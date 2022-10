வயிற்றில் அடித்தான்..கருவுக்கு ஆபத்து..சின்னத்திரை நடிகை திவ்யா புகார்..போலீசில் சிக்கும் அர்ணவ்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கர்ப்பிணியான தன்னை வயிற்றில் தாக்கியதாக செவ்வந்தி டிவி சீரியல் நடிகை திவ்யா அளித்த புகாரில் செல்லம்மா சீரியல் நடிகரான அர்ணவ் மீது ராமாவரம் அனைத்து மகளிர் காவல்நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

சன்டியில் ஒளிபரப்பாகும் செவ்வந்தி டிவி சீரியலில் நடித்து வருபவர் திவ்யா. சமீபத்தில் இது குறித்து திவ்யா தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் தனக்கு அர்ணவ் உடன் திருமணமான தகவல் தெரிவித்து இருந்தார். அப்போது தான் கர்ப்பமாக உள்ள தகவலையும் வெளியிட்டார்.

இந்த பதிவிற்கு பலரும் வாழ்த்து கூறியிருந்தனர். இந்த மகிழ்ச்சி நீண்ட நாட்கள் நீடிக்கவில்லை. கடந்த 5 நாட்களுக்கு முன்பு, தன்னை அர்ணவ் அடித்து கொடுமை படுத்துவதாகவும், அவர் தன்னுடைய வயிற்றில் அடித்ததில் ப்ளீடிங் ஏற்பட்டு, குழந்தை கலையும் நிலையில் உள்ளதாக தெரிவித்திருந்தார். இந்த விவகாரம் சின்னத்திரை வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

வேறு தொடர்பு..வயிற்றில் எட்டி உதைத்து அடித்தார்..டிவி நடிகை திவ்யா கண்ணீர்..அர்ணவ் மீது புகார்

English summary

A case has been registered against Chellamma serial actor Arnav in the complaint filed by Divya of Sevanthi TV serial that she hit her pregnant stomach.