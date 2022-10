சைவத்திற்கும், வைணவத்திற்கும் நடந்த யுத்தத்தின் உருவகம்தான் ராமாயணம்.. திருமாவளவன் கருத்து!

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: ராஜராஜ சோழன் குறித்த விவாதங்கள் தமிழ்நாட்டில் அவ்வப்போது தொடர்ந்து மேலெழுந்து வந்திருக்கக்கூடிய நிலையில், இதன் தொடர்ச்சியாக வைணவம், சைவம் குறித்த விவாதங்களும் மேலெழுந்திருக்கின்றன.

பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து தற்போது இந்த விவாதம் மீண்டும் எழத் தொடங்கியிருக்கிறது. திரைப்பட இயக்குநர் வெற்றிமாறன் சமீபத்தில் பேசிய கருத்துக்களும் விவாதமாக ஆனது.

யார் இந்து என்றும்? இந்து சமயத்திற்குள் இருந்த முரண்பாடுகள் குறித்தும் சிலர் தங்களது கருத்துக்களை கூறி வருகின்றனர். இந்த நிலையில் சைவம், வைணவ மோதல் ராமாயணம் எனக்கூறி, திருமாவளவன் எம்பி ட்வீட் செய்துள்ளார்.

கத்தோலிக்கர் ஆனால் கிறிஸ்தவர் கிடையாது என்பது போல இருக்கு.. ராஜ ராஜ சோழன் இந்து தான்.. காங் தலைவர்!

English summary

Vaishnavism vs Shaivism: While debates about Raja Rajaraja Cholan may have surfaced from time to time in Tamil Nadu, discussions about Vaishnavism and Saivism have also surfaced. Now this debate has started to resurface after Ponniyin selvan's movie. Film director Vetermaran's recent comments also became a topic of discussion. In this situation, who is Hindu? Some have expressed their opinions about the contradictions within Hinduism. Thirumavalavan MP has tweeted about this.