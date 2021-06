"உறுப்பினரே இல்லை.. ஒன்னும் பண்ண முடியாது".. சசிகலா ஆடியோ பற்றி உடைத்து பேசிய இபிஎஸ்.. பொளேர் பதிலடி

Chennai

சென்னை: அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் சிலருடன் எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆலோசனை கூட்டம் நடத்திய நிலையில் சசிகலாவின் ஆடியோ விவாகரம் குறித்து பேசி இருக்கிறார். சசிகலா அதிமுக உறுப்பினர் கிடையாது என்று எடப்பாடி பழனிசாமி குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அதிமுகவை எப்படியாவது கைப்பற்றும் முடிவில் சசிகலா இருக்கிறார். கட்சிக்குள் ஏற்பட்டு இருக்கும் பிளவை பயன்படுத்தி, மீண்டும் கட்சியை கட்டுப்படுத்தும் முடிவில் இருக்கிறார்.

இதற்காக அதிமுக உறுப்பினர்கள் பலருடன் சசிகலா போனில் பேசி வருகிறார். சசிகலா இப்படி போனில் பேசும் ஆடியோக்கள் வெளியாகி வருகிறது. மீண்டும் அதிமுகவிற்குள் வருவதை அதிரடியாக சசிகலா அறிவிப்பது போல இந்த ஆடியோ அமைந்துள்ளது.

She is not even AIADMK member says Edappadi Palanisamy after his meeting with 9 secretaries in AIAMDK HO.