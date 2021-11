சினிமாவில் பலர் ரீல் ஹீரோ! களத்தில் இவர் ரியல் ஹீரோ! இன்ஸ்பெக்டர் ராஜேஸ்வரிக்கு அன்புமணி பாராட்டு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கல்லறையில் மரம் விழுந்து மயங்கிக்கிடந்த இளைஞரை காப்பாற்ற முதுகில் சுமந்து சென்று மருத்துவமனையில் அனுமதிக்க உதவிய ஆய்வாளர் ராஜேஸ்வரிக்கு பாமகவின் அன்புமணி ராமதாஸ் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார். சினிமாவில் பலர் ரீல் ஹீரோ... களத்தில் இவர் ரியல் ஹீரோ என்று தனது வாழ்த்து செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள கல்லறையின் மீது இளைஞர் ஒருவர் மயங்கிய நிலையில் இருந்துள்ளார். அவர் மரம் முறிந்து விழுந்ததில் உயிரிழந்துவிட்டார் என்று அப்பகுதி மக்கள் காவல்துறையினருக்கு தகவல் அளித்தனர்.

சம்பவ இடத்திற்கு வந்த டிபி சத்திரம் காவல் ஆய்வாளர் ராஜேஸ்வரி பலரது உதவியுடன் மரத்தை வெட்டி அப்புறப்படுத்தினார். இளைஞர் உயிருடன் இருப்பதை அறிந்த ஆய்வாளர் ராஜேஸ்வரி, உடனடியாக அவரை தனது முதுகில் சுமந்து சென்று ஆட்டோவில் ஏற்றி சென்னை கீழ்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தார்.

"தலைவணங்குகிறேன்.. உங்கள் தியாகம் விலைமதிப்பில்லாதது".. இன்ஸ்பெக்டர் ராஜேஸ்வரிக்கு முதல்வர் பாராட்டு

English summary

PMK Anbumani Ramadas has lauded Inspector Rajeswari who helped carry the young man back to the hospital after he fell into a tree in the grave. Many people in cinema are real heroes ... In the field, he has stated that he is a real hero.