ஷர்மிகாவை நான் திட்டிய போது வரிந்து கட்டிட்டு வந்தீங்களே.. இப்போ என்னாச்சு.. பாடகி சின்மயி கேள்வி

oi-Vishnupriya R

சென்னை: நான் டாக்டர் ஷர்மிகாவை விமர்சித்த போது நான் ஏதோ பாவம் செய்துவிட்டது போல் என்னை திட்டினீர்களே தற்போது எல்லா யூடியூப் சேனல்களும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு அவரை விமர்சித்து வருகின்றன. தற்போது என்ன சொல்ல போகிறீர்கள்? என பாடகி சின்மயி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

பிரபலம் என்றாலே பிராப்ளம்தான் என கவுண்டமணி காமெடியாக ஒரு படத்தில் சொல்வார். அது யாருக்கு பொருந்துதோ இல்லையோ டாக்டர் ஷர்மிகாவுக்கு நன்றாகவே பொருந்துகிறது. இவரது தாய் டெய்சி சரண் பாஜக மாநில சிறுபான்மை பிரிவுத் தலைவராக உள்ளார்.

அடிச்சுவிட்ட ஷர்மிகா.. பீஃப், மார்பகம் பற்றி “ஷாக்” தகவல்! இந்திய மருத்துவமுறை இயக்குநரகம் நோட்டீஸ்

English summary

Singer Chinmayi comment about some you tube channels are trolling Dr Sharmika. When she trolled her most of the comments targeted me. Now All channels are trolling Sharmika, what you are going to do?