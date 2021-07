சிவசங்கர் பாபா பாலியல் தொல்லை வழக்கு.. முன்னாள் மாணவிகளின் வாக்குமூலங்கள்.. சென்னை ஐகோர்ட்டில் தாக்கல்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: சிவசங்கர் பாபா பள்ளியில் பாலியல் தொல்லைக்கு ஆளானவர்கள் விசாரணை அளித்த வாக்குமூலத்தைச் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் காவல்துறை தாக்கல் செய்துள்ளது.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், கேளம்பாக்கத்தில் உள்ள சுசீல்ஹரி சர்வதேச உண்டு உறைவிடப் பள்ளியில் படித்த மாணவிகளுக்கு, பாலியல் தொல்லை அளித்ததாகப் பள்ளி நிறுவனர் சிவசங்கர் பாபா சிபிசிஐடி காவல்துறையால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

மேலும் சிவசங்கர் பாபாவிற்காக மாணவிகளை மூளைச் சலவை செய்ததாக அவரது பக்தை சுஷ்மிதாவும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

English summary

Police have filed statements given by former student Sivasankar Baba. In sexual harassment case, Sivasankar Baba has been arrested in the Posco act