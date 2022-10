ஆகாயத்தை பார்த்து எச்சில் துப்ப ஆசைப்படாதீங்க அண்ணாமலை.. உங்க முகத்தில்தான் விழும்..சினேகன் பதிலடி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, மநீம தலைவர் கமல்ஹாசனை விமர்சித்துப் பேசியதற்கு, பாடலாசிரியரும் மக்கள் நீதி மய்யம் நிர்வாகியுமான சினேகன் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் சமீபத்தில் அமெரிக்கா சென்றிருந்தார். அங்கு தனது நற்பணி மன்ற நிர்வாகிகளையும், கட்சி நிர்வாகிகளையும் சந்தித்துப் பேசினார்.

இந்நிலையில், அமெரிக்கா சென்றிருக்கும் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, கமல்ஹாசன் அமெரிக்காவில் சென்று அரசியல் பேசுவதாக விமர்சித்திருந்தார்.

கமல்ஹாசன் மீதான அண்ணாமலையின் விமர்சனத்திற்கு மக்கள் நீதி மய்யம் பதிலடி கொடுத்துள்ளது. நேற்று அக்கட்சியின் மாநில செயலாளர் முரளி அப்பாஸ் அறிக்கை விட்ட நிலையில், சினேகன் அண்ணாமலை விமர்சித்துள்ளார்.

அமெரிக்காவில் கமலை சீண்டிய அண்ணாமலை.. இப்படியே பேசுனா 'ஆடு' மேய்க்கத்தான் போகணும்.. கொதித்த மநீம!

English summary

TN BJP leader Annamalai has criticized Makkal Needhi Maiam president Kamal Haasan and lyricist and MNM executive Snekan has responded. “Don't be tempted to spit at sky. It will fall on your face," said Snehan.