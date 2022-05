இலங்கைக்கு நாம் தமிழர் சார்பில் உதவி! துயர் துடைக்க பொருளுதவி கோரும் சீமான்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: இலங்கையில் வரலாறு காணாத பொருளாதார நெருக்கடி நிலவுகிறது. இதனால் அங்குள்ள மக்கள் கடும் சிரமத்தை சந்தித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் தான் இலங்கையில் உள்ள ஈழத்து மக்கள் உள்பட அனைவருக்கும் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் உதவி செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதையொட்டி பொருளுதவி வழங்கும்படி கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

இலங்கை வரலாறு காணாத பொருளாதார நெருக்கடியை சந்தித்து வருகிறது. பெட்ரோல், டீசல், அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகள் விண்ணை தொட்டுள்ளன. இதனால் பொதுமக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இலங்கைக்கு இந்தியா சார்பில் உதவிகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது. தமிழக அரசு சார்பிலும் உதவிகள் செய்ய மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது. இந்நிலையில் தான் இலங்கை மக்களுக்கு உதவி செய்ய அனைவரும் நன்கொடை வழங்க வேண்டும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

Sri Lanka is facing worst economic crisis. Thus the people there are facing severe hardship. It is in this context that we, on behalf of the Tamil Party, have decided to assist all, including the Eelam people in Sri Lanka. Seeman, the party's chief co-ordinator, has appealed for financial assistance.