நீ மட்டும் தானே இருக்க..இரவில் வாட்ஸ்அப் வீடியோ கால்! போன் முழுவதும் ‘அந்த’ சாட்டிங்! பெற்றோரே உஷார்

சென்னை : வாட்ஸ் ஆப் வீடியோ காலில் மாணவியின் ஆடைகளை கழற்ற சொன்ன மாணவனை கைது செய்து சிறையில் போலீசார் அடைத்துள்ள நிலையில், இதேபோல் பல இளம்பெண்களிடம் அம்மாணவன் ஆபாச வீடியோ கால் சாட்டிங்கில் பேசியதைக் கண்டு காவல்துறையினரே அதிர்ந்து போயுள்ளனர்.

சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரின் கைகளிலும் ரேகை போல செல்போன் மாறிவிட்டது. எந்நேரமும் செல்போனிலேயே உலாவி கிடக்கின்றனர் மாணவர்கள்.

ஒருபுறம் இணையத்தில் கொட்டிக் கிடக்கும் அரிய தகவல்கள், ஆன்லைன் வகுப்பு என செல்போன்கள் பயனுள்ளதாக இருந்தாலும் மறுபுறம் இன்ஸ்டாகிராம், பப்ஜி, ஃப்ரீ பையர் என கேம்களில் மூழ்கிக் கிடக்கின்றனர்.

While the police have arrested and jailed the student who asked the student to take off her clothes in a WhatsApp video call, the police have also been shocked to see that Ammanavan has spoken to many young women in obscene video call chats.